Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’141 -0.6%  SPI 19’919 -0.7%  Dow 51’921 0.1%  DAX 24’696 -1.2%  Euro 0.9219 0.1%  EStoxx50 6’218 -0.8%  Gold 4’049 0.5%  Bitcoin 48’536 0.2%  Dollar 0.8088 -0.1%  Öl 72.7 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Micron Technology951691Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
VW-Aktie stabil: Volkswagen will offenbar weitere 50'000 Stellen streichen
Xbox wird teurer, Microsoft-Aktie schwächer: Diese Faktoren belasten den Konzern
ABB übernimmt norwegischen Schiffsautomations-Spezialisten Høglund - Aktie fällt
Mercedes-Aktie etwas tiefer: Autobauer verschärft Sparkurs - Sonderzahlung wird verschoben
Suche...
eToro entdecken

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

39.05
CHF
0.94
CHF
2.47 %
11:11:19
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.06.2026 10:09:58

RENK Buy

RENK
38.79 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" belassen. Der Auftrag des US-Kriegsministeriums für hydromechanische Getriebe fülle die Bücher der Deutschen ordentlich und biete der Aktie zum Ende einer schwachen Woche einen willkommenen Schub, schrieb Chloe Lemarie am Freitagmorgen. Selbst ein kleinerer Teil des Auftragsvolumens wäre bedeutsam für das Auftragsziel des laufenden Quartals./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.74 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten