RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" belassen. Der Auftrag des US-Kriegsministeriums für hydromechanische Getriebe fülle die Bücher der Deutschen ordentlich und biete der Aktie zum Ende einer schwachen Woche einen willkommenen Schub, schrieb Chloe Lemarie am Freitagmorgen. Selbst ein kleinerer Teil des Auftragsvolumens wäre bedeutsam für das Auftragsziel des laufenden Quartals./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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