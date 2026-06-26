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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk auf "Buy" belassen. Der Auftrag des US-Kriegsministeriums für hydromechanische Getriebe fülle die Bücher der Deutschen ordentlich und biete der Aktie zum Ende einer schwachen Woche einen willkommenen Schub, schrieb Chloe Lemarie am Freitagmorgen. Selbst ein kleinerer Teil des Auftragsvolumens wäre bedeutsam für das Auftragsziel des laufenden Quartals./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 02:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.