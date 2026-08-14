RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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14.08.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von RENK zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 51,45 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 51,45 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'530 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,69 EUR an. Mit einem Wert von 50,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 50'897 Aktien.
Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 40,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 21,59 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,735 EUR je RENK-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.
Die RENK-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.08.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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