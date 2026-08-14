RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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14.08.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 51,55 EUR zu.
Um 16:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 51,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'516 Punkten notiert. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,46 EUR zu. Bei 50,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 353'228 RENK-Aktien gehandelt.
Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,34 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,735 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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