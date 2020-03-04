Renault Aktie 293557 / FR0000131906
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Renault Clio auf der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Nachgang der Präsentation hob Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass das Management der Franzosen das eigene Wachstum priorisiere. Dabei strebe das Unternehmen die internationale Expansion, ein verbessertes Kundenerlebnismanagement und schnelle Entscheidungen zur Markenkoordination an./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.98 €
|
Abst. Kursziel*:
32.43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.55%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
