Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi berichte in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Francois Provost am Rande der Münchener IAA-Messe. Die Kernbotschaft sei gewesen, dass der Autobauer an der Strategie festhalte, einen starken Produktzyklus mit verlängerter Lebensdauer zu fördern und im Kostenwettbewerb besser dazustehen./rob/tih/gl;
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
33.11 €
Abst. Kursziel*:
35.91%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
32.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
36.94%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
