Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
08.09.2025 13:45:18

Renault Overweight

Renault
36.60 CHF -21.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Jose M Asumendi berichte in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Francois Provost am Rande der Münchener IAA-Messe. Die Kernbotschaft sei gewesen, dass der Autobauer an der Strategie festhalte, einen starken Produktzyklus mit verlängerter Lebensdauer zu fördern und im Kostenwettbewerb besser dazustehen./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 11:03 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

