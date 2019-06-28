Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Aktien europäischer Banken und Versicherer hätten in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Kontinent als auch im weltweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagabend. Die Bewertungen seien inzwischen zurück auf dem Niveau von Ende 2021. Der Experte sieht allerdings weiteres Potenzial angesichts anhaltender, wenn auch langsamerer Gewinnsteigerungen und starker Solvabilitätsquoten, die hohe Dividenden versprächen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
312.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
253.80 €
Abst. Kursziel*:
22.93%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
254.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.55%
Analyst Name::
Michael Christodoulou
KGV*:
-
