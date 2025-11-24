Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

16.81
CHF
0.07
CHF
0.41 %
16:41:56
BRXC
24.11.2025 14:11:08

Iberdrola SA Sector Perform

Iberdrola
16.80 CHF 0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
18.01 € 		Abst. Kursziel*:
-5.63%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
18.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.97%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

