Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
16.81CHF
0.07CHF
0.41 %
16:41:56
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.11.2025 14:11:08
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die beabsichtigte Komplettübernahme der brasilianischen Neoenergia wäre gewinnsteigernd, schrieb Fernando Garcia am Montag. Er sieht einen Beitrag für den Überschuss je Aktie 2026 von mehr als einem Prozent. Der Prozess könnte sich ein halbes Jahr hinziehen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
18.01 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.63%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.97%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|14:11
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|16.81
|0.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|
RBC Capital Markets
Iberdrola Sector Perform
|14:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Buy
|14:10
|
Barclays Capital
Novo Nordisk Equal Weight
|14:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|14:09
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Underperform
|13:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
Siemens Buy
|13:13
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy