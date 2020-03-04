Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
23.10.2025 09:49:15

Renault Hold

Renault
32.16 CHF -12.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Autobauer habe die Konsensschätzung marginal übertroffen, aber Überraschungen habe es nicht gegeben, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34.79 € 		Abst. Kursziel*:
12.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.95%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

