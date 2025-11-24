NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235
24.11.2025 16:20:04
NEL-Aktie volatil: Vorsichtige Erholung trifft auf anhaltende Herausforderungen
Die Nel ASA-Aktie zeigt sich heute zeitweise freundlich, auch wenn die jüngsten Unternehmenszahlen weiterhin für Zurückhaltung sorgen.
• Schwächerer Auftragseingang sorgt für Unsicherheit am Markt
• Die solide Liquidität verschafft Spielraum, dennoch bleibt der Ausblick anspruchsvoll
Q3-Zahlen sorgen für Zurückhaltung
NEL ASA hatte im dritten Quartal einmal mehr mit den typischen Herausforderungen der Wasserstoffbranche zu kämpfen. Während das Unternehmen einen Umsatzrückgang verzeichnete, blieb auch die Profitabilität weiterhin deutlich hinter den Erwartungen. Die Margenentwicklung zeigte, dass höhere Material- und Projektkosten die Bilanz belasten, während einige grössere Projekte langsamer vorankamen als geplant. Auch der Auftragseingang blieb unter dem Niveau der Vorjahresperiode, was den Druck auf das zukünftige Wachstum verstärkt. Marktteilnehmer werten dies als Signal, dass sich die Investitionsbereitschaft im Wasserstoffsektor kurzfristig abgekühlt hat.
Insgesamt spiegeln die Q3-Zahlen ein Unternehmen wider, das zwar weiterhin im strategisch wichtigen Wasserstoffmarkt positioniert ist, aber operativ an Tempo einbüssen musste.
Liquidität verschafft Flexibilität - Ausblick bleibt differenziert
Mit rund 1,8 Milliarden NOK an liquiden Mitteln verfügt NEL weiterhin über eine stabile finanzielle Grundlage. Diese erlaubt es dem Unternehmen, seine Technologieprogramme fortzuführen und die Fertigungskapazitäten langfristig auszubauen. Gleichzeitig bleibt die Frage bestehen, wie schnell die Nachfrage nach grossskaligen Elektrolyseurprojekten wieder anzieht. Einige Analysten rechnen mit einer schrittweisen Erholung, andere mahnen Geduld an.
NEL-Aktie mit Erholungstendenzen
Im heutigen Montagshandel zeigte die NEL ASA-Aktie an ihrer Heimatbörse in Oslo zunächst leichte Erholungstendenzen. Doch inzwischen fällt sie um 0,35 Prozent auf 2,30 Kronen. Auf Jahressicht steht dennoch nach wie vor ein Abschlag von rund 26 Prozent an der Kurstafel.
Das Handelsumfeld bleibt volatil, und grössere Investoren warten offenbar noch auf klarere Signale zur operativen Stabilisierung.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu NEL ASA
|
12:29
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|NEL ASA Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von NEL ASA (finanzen.ch)
|
21.11.25
|NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Cavendish Hydrogen-Aktie unter Beobachtung: NEL ASA-Tochter macht mehr Verlust als erwartet (finanzen.ch)
|
10.11.25
|NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH (finanzen.ch)
|
06.11.25
|NEL-Aktie gewinnt an Fahrt: Grossauftrag beflügelt Anlegervertrauen (finanzen.ch)
Analysen zu NEL ASA
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
