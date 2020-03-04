Renault 36.60 CHF -21.34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault anlässlich der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Philippe Houchois berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer Präsentation des Renault-Chefs Francois Provost, in der er die bisherigen Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr gestützt habe. Diese basierten auf einer Mischung auf stärkerem Kostenfokus, einem angereicherten Produktmix und vorsichtigen Markterwartungen./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.