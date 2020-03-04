Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

26.88
CHF
-11.58
CHF
-30.11 %
04.03.2020
SWX
09.09.2025 12:20:49

Renault Hold

Renault
36.60 CHF -21.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault anlässlich der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Philippe Houchois berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer Präsentation des Renault-Chefs Francois Provost, in der er die bisherigen Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr gestützt habe. Diese basierten auf einer Mischung auf stärkerem Kostenfokus, einem angereicherten Produktmix und vorsichtigen Markterwartungen./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.98 € 		Abst. Kursziel*:
14.77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

