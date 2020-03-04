Renault Aktie 293557 / FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault anlässlich der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Philippe Houchois berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer Präsentation des Renault-Chefs Francois Provost, in der er die bisherigen Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr gestützt habe. Diese basierten auf einer Mischung auf stärkerem Kostenfokus, einem angereicherten Produktmix und vorsichtigen Markterwartungen./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
33.98 €
Abst. Kursziel*:
14.77%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
33.97 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
03.09.25
|CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Renault-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
31.08.25
|August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Renault-Aktie (finanzen.net)
27.08.25
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Renault-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
22.08.25
|Druck auf Tesla-Aktie: VW und Renault steigen ins Rennen um autonome Autos ein (finanzen.ch)
20.08.25
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
13.08.25
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Renault-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
06.08.25
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Renault von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
31.07.25
|Experten sehen bei Renault-Aktie Potenzial (finanzen.net)