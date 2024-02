NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Autobauer habe durch die Bank ordentlich abgeschnitten und auch einen soliden Ausblick gegeben, schrieb Analyst Philippe Houchois am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Dividende sei überraschend hoch./gl/edh;