RATIONAL-Anlage 01.01.2026 10:02:14

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen RATIONAL-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 01.01.2023 wurde das RATIONAL-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die RATIONAL-Aktie bei 555.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.802 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des RATIONAL-Papiers auf 661.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’191.89 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.19 Prozent angezogen.

RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.52 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Papiere an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie lag beim Börsengang bei 35.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: RATIONAL

