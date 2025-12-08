RATIONAL 585.90 CHF 0.22% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1050 Euro auf "Outperform" belassen. Nach ungerechtfertigt herben Kursverlusten sollten die Aktien des Großküchenausrüsters nun das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Analysten in dem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.