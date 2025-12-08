RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
583.00CHF
1.50CHF
0.26 %
09:10:03
SWX
08.12.2025 07:49:01
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1050 Euro auf "Outperform" belassen. Nach ungerechtfertigt herben Kursverlusten sollten die Aktien des Großküchenausrüsters nun das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Analysten in dem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu RATIONAL AG
|07:49
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
