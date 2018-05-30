Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’156 -0.2%  SPI 16’840 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’776 -1.1%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 5’343 -0.5%  Gold 3’477 0.0%  Bitcoin 88’836 1.7%  Dollar 0.8049 0.5%  Öl 69.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nestlé-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Nestlé-Aktie
Dollar macht zu Franken und Euro deutlich Boden gut - das steckt dahinter
Palantir-Aktie schwächer: Kursrücksetzer nach Rally - bleibt der Aufwärtstrend bestehen?
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Suche...

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

615.00
CHF
-6.00
CHF
-0.97 %
30.05.2018
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2025 10:01:58

RATIONAL Underperform

RATIONAL
613.41 CHF -7.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
635.00 € 		Abst. Kursziel*:
-5.51%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
623.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.69%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:01 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
27.08.25 RATIONAL Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.08.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.08.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07.08.25 RATIONAL Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen