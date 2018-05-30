|Kurse + Charts + Realtime
RATIONAL Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
Unternehmen:
RATIONAL AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
635.00 €
Abst. Kursziel*:
-5.51%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
623.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.69%
Analyst Name::
Mark Fielding
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|615.00
|-0.97%
