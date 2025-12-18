Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'061 0.3%  SPI 17'943 0.3%  Dow 47'886 -0.5%  DAX 23'995 0.1%  Euro 0.9330 -0.1%  EStoxx50 5'702 0.4%  Gold 4'325 -0.3%  Bitcoin 69'521 1.6%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 59.8 -1.4% 
RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

608.50
CHF
33.50
CHF
5.83 %
11:23:10
SWX
18.12.2025 09:34:19

RATIONAL Buy

RATIONAL
614.15 CHF 4.37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben. Nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis des Großküchenausstatters inzwischen verbessert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde. Calvet hob deshalb seine Prognosen für Umsatz und Gewinn (EPS) bis zum Jahr 2029 an./rob/tav/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
785.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
654.00 € 		Abst. Kursziel*:
20.03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
659.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.12%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

