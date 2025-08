NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne attestierte dem Großküchenausrüster in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Er lobte eine anhaltend starke Margenentwicklung mit ermutigenden Wachstumstrends in den meisten Endmärkten. Die Margenprognose sei aber aufgrund der Unsicherheit rund um die US-Zölle leicht gesenkt worden./rob/tih/zb;