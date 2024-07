MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Rational vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen von 635 auf 700 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Trotz einer überraschend starken operativen Gewinnmarge im ersten Quartals rechnet Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer weiteren Verbesserung im zweiten Jahresviertel. Dennoch bleibt er dem Großküchenausrüster gegenüber kritisch gestimmt, da sich nach der raschen Erholung von der Corona-Krise in den Jahren 2022 und 2023 das Wachstum inzwischen wieder auf das übliche Niveau normalisiere./ck/mis;