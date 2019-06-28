RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
666.00CHF
18.00CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 14:05:00
RATIONAL Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 816 auf 834 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überraschend gute Margen des Großküchenausrüsters sorgten für Erleichterung inmitten der Zollsorgen, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
834.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
635.00 €
|
Abst. Kursziel*:
31.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
638.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.72%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|666.00
|2.78%
