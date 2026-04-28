QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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28.04.2026 07:55:45
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Ziel von 59 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist habe mit dem Quartalsumsatz und dem gesenkten Wachstumsziel negativ überrascht, schrieb Tycho Peterson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
06:36
|Qiagen senkt Jahresprognose - Aktie unter Druck (AWP)
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|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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23.04.26
|XETRA-Handel LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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23.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
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23.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
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23.04.26
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|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
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|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
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|13.03.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
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|19.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
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|Barclays Capital
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