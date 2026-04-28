Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’165 0.0%  SPI 18’575 -0.1%  Dow 49’168 -0.1%  DAX 24’084 -0.2%  Euro 0.9225 0.2%  EStoxx50 5’860 -0.4%  Gold 4’630 -1.1%  Bitcoin 60’535 -0.4%  Dollar 0.7891 0.5%  Öl 110.6 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ford Motor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Air Liquide-Aktie. Quartalumsatz schrumpft leicht - Prognosen bestätigt
Ethereum erzielt im ersten Quartal Rekordwert bei Transaktionen
Ausblick: BYD gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Plus500 Depot

QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

29.00
CHF
-1.02
CHF
-3.40 %
08:54:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.04.2026 07:55:45

QIAGEN Buy

QIAGEN
29.00 CHF -3.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Ziel von 59 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist habe mit dem Quartalsumsatz und dem gesenkten Wachstumsziel negativ überrascht, schrieb Tycho Peterson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:43 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tycho Peterson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu QIAGEN N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:48 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
13.03.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 QIAGEN Overweight Barclays Capital
19.02.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen