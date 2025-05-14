Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

15.76
CHF
3.68
CHF
30.48 %
14.05.2025
BRXC
09.09.2025 07:26:00

PVA TePla Buy

PVA TePla
15.76 CHF 30.48%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 29 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl sich der Aktienkurs des Hightech-Unternehmens seit Jahresbeginn mit plus 133 Prozent hervorragend entwickelt habe, sollte dies Anleger nicht davon abhalten, sich mit dem Papier zu befassen, schrieb Gustav Froberg in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Kapitalmarkttag Anfang September habe ihn davon überzeugt, dass noch erhebliches Margenpotenzial besteht und die Konsensprognosen zu niedrig sind./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.18 € 		Abst. Kursziel*:
29.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.12%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
Analysen zu PVA TePla AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
07:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
