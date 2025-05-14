PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 29 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl sich der Aktienkurs des Hightech-Unternehmens seit Jahresbeginn mit plus 133 Prozent hervorragend entwickelt habe, sollte dies Anleger nicht davon abhalten, sich mit dem Papier zu befassen, schrieb Gustav Froberg in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Kapitalmarkttag Anfang September habe ihn davon überzeugt, dass noch erhebliches Margenpotenzial besteht und die Konsensprognosen zu niedrig sind./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.18 €
|
Abst. Kursziel*:
29.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.12%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
04.09.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla veranstaltet erfolgreichen Kapitalmarkttag 2025 und gibt strategischen Ausblick (EQS Group)
|
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook (EQS Group)
|
02.09.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|15.76
|30.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ASML NV Buy
|07:36
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Neutral
|07:35
|
JP Morgan Chase & Co.
ING Group Overweight
|07:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|07:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PVA TePla Buy
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
UniCredit Overweight