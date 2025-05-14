PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
15.76CHF
3.68CHF
30.48 %
14.05.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.09.2025 12:48:20
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die dringend erwarteten Details zum Umsatzziel von 500 Millionen Euro bis 2028 geliefert, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Anhaltend zunehmende Dynamik im Metrologie-Bereich sorge für enormes Bewertungspotenzial./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.30 €
|
Abst. Kursziel*:
30.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.14%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
12:26
|XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla veranstaltet erfolgreichen Kapitalmarkttag 2025 und gibt strategischen Ausblick (EQS Group)
|
02.09.25
|EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook (EQS Group)
|
02.09.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So schätzen Analysten die PVA TePla-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|12:48
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|15.76
|30.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:48
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|11:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|10:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Alphabet A Overweight
|10:23
|
Deutsche Bank AG
Hennes & Mauritz AB Hold
|10:23
|
Deutsche Bank AG
Nestlé Hold
|10:22
|
Deutsche Bank AG
WACKER CHEMIE Hold
|10:21
|
Deutsche Bank AG
SMA Solar Hold