PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

15.76
CHF
3.68
CHF
30.48 %
14.05.2025
BRXC
03.09.2025 12:48:20

PVA TePla Buy

PVA TePla
15.76 CHF 30.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die dringend erwarteten Details zum Umsatzziel von 500 Millionen Euro bis 2028 geliefert, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Anhaltend zunehmende Dynamik im Metrologie-Bereich sorge für enormes Bewertungspotenzial./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.30 € 		Abst. Kursziel*:
30.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.14%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AG

Analysen zu PVA TePla AG

12:48 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
