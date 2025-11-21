Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,35 auf 11,35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsziele, die der Autozulieferer auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert habe, lägen unter den Erwartungen und seien erkennbar auf kein positives Echo gestoßen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Veranstaltung. Angesichts des Branchenumfelds zeichneten sie aber ein realistisches Bild. Damit seien die Franzosen mit Blick auf 2026 gegenüber der Konkurrenz gut positioniert. Das trotz gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel begründete die Expertin mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
11.35 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
10.44 €
Abst. Kursziel*:
8.77%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
10.43 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.87%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
KGV*:
-
Nachrichten zu Valeo SA
Analysen zu Valeo SA
|14:51
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:01
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Valeo Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
