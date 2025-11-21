Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'631 0.7%  SPI 17'340 0.5%  Dow 46'041 0.6%  DAX 23'123 -0.7%  Euro 0.9295 0.0%  EStoxx50 5'509 -1.1%  Gold 4'069 -0.2%  Bitcoin 67'117 -3.9%  Dollar 0.8075 0.2%  Öl 62.3 -1.4% 
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

10.43
EUR
0.18
EUR
1.71 %
16:50:26
BMN
21.11.2025 14:51:04

Valeo SA Hold

Valeo
10.42 EUR 1.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,35 auf 11,35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsziele, die der Autozulieferer auf seinem Kapitalmarkttag präsentiert habe, lägen unter den Erwartungen und seien erkennbar auf kein positives Echo gestoßen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Veranstaltung. Angesichts des Branchenumfelds zeichneten sie aber ein realistisches Bild. Damit seien die Franzosen mit Blick auf 2026 gegenüber der Konkurrenz gut positioniert. Das trotz gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel begründete die Expertin mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:15 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Valeo SA Hold
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.35 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.44 € 		Abst. Kursziel*:
8.77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.87%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:51 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
11:01 Valeo Hold Deutsche Bank AG
10:59 Valeo Neutral UBS AG
20.11.25 Valeo Neutral UBS AG
20.11.25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
CHF
Hinzufügen

