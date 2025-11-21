CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe mit dem Umsatz ein wenig enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) dagegen positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er sprach von insgesamt guten Resultaten und zuversichtlichen Aussagen auf der anschließenden Analystenkonferenz. Den bestätigten Jahresausblick wertet er positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
109.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
82.30 €
Abst. Kursziel*:
32.44%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
82.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
32.28%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
10:30
|CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu (AWP)
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
20.11.25
|Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt (AWP)
20.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
20.11.25