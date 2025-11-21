Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.11.2025 10:42:03

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
76.16 CHF 7.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe mit dem Umsatz ein wenig enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) dagegen positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er sprach von insgesamt guten Resultaten und zuversichtlichen Aussagen auf der anschließenden Analystenkonferenz. Den bestätigten Jahresausblick wertet er positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
109.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.30 € 		Abst. Kursziel*:
32.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.28%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse