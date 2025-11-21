Vodafone Group 0.93 CHF -1.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktien der Briten seien trotz vieler Risiken teurer als die der Konkurrenz, schrieb Polo Tang am Donnerstag im Nachklapp des jüngsten Quartalsberichts./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.