Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
0.95CHF
0.00CHF
0.00 %
07:43:14
SWX
21.11.2025 11:00:24
Vodafone Group Sell
Vodafone Group
0.93 CHF -1.69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 80 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktien der Briten seien trotz vieler Risiken teurer als die der Konkurrenz, schrieb Polo Tang am Donnerstag im Nachklapp des jüngsten Quartalsberichts./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
0.80 £
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
0.89 £
Abst. Kursziel*:
-10.59%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Polo Tang
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
