Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
10.33EUR
0.08EUR
0.78 %
11:43:37
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.11.2025 10:59:46
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele von " Elevate 2028" seien nicht so konservativ, wie es vielleicht erschienen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Denn dafür bräuchte der Autozulieferer ab 2027 eine deutliche Erholung. Lesne rechnet auch nach den Signalen für 2026 mit einem sinkenden Ergebniskonsens./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.29 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.82%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.19%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Valeo SA
|
10:02
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.11.25
|CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
07.11.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Wie Experten die Valeo SA-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
31.10.25