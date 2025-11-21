Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

21.11.2025 10:59:46

Valeo SA Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele von " Elevate 2028" seien nicht so konservativ, wie es vielleicht erschienen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Denn dafür bräuchte der Autozulieferer ab 2027 eine deutliche Erholung. Lesne rechnet auch nach den Signalen für 2026 mit einem sinkenden Ergebniskonsens./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

