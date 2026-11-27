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|PUMA SE-Anlage im Blick
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27.11.2026 10:02:31
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in PUMA SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20.22 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49.456 PUMA SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PUMA SE-Papiers auf 23.49 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’161.72 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.17 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von PUMA SE bezifferte sich zuletzt auf 3.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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