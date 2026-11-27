Vor 1 Jahr wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20.22 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49.456 PUMA SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PUMA SE-Papiers auf 23.49 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’161.72 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.17 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE bezifferte sich zuletzt auf 3.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch