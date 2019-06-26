NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. EEr habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Puma habe im ersten Halbjahr durch die Bank deutlich schwächer abgeschnitten als erwartet./bek/mis;