PUMA SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26,50 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards bezog nach der Beteiligung der chinesischen Fila-Mutter Anta Sports an den Herzogenaurachern nun eine "M&A-Komponente" in seine Bewertung mit ein, um ihren "strategischen Reiz" besser abzubilden. Die Konsolidierungswelle in der Sportartikelbranche gehe weiter, schrieb er am Mittwochabend./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Buy
