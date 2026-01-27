PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
20.19CHF
-1.69CHF
-7.72 %
15:26:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 13:46:56
PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26,50 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards bezog nach der Beteiligung der chinesischen Fila-Mutter Anta Sports an den Herzogenaurachern nun eine "M&A-Komponente" in seine Bewertung mit ein, um ihren "strategischen Reiz" besser abzubilden. Die Konsolidierungswelle in der Sportartikelbranche gehe weiter, schrieb er am Mittwochabend./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.42 €
|
Abst. Kursziel*:
24.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.21%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse