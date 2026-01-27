PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
21.88CHF
0.62CHF
2.92 %
09:01:48
SWX
28.01.2026 11:00:26
PUMA SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an Vorab-Aussagen des Sportwarenherstellers zur Geschäftsentwicklung angepasst, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Betrachtung der europäischen Einzelhandelsbranche. Zudem verschob er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
