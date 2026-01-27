Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Lonza1384101Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

21.88
CHF
0.62
CHF
2.92 %
09:01:48
SWX
28.01.2026 11:00:26

PUMA SE Outperform

PUMA
21.68 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an Vorab-Aussagen des Sportwarenherstellers zur Geschäftsentwicklung angepasst, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Betrachtung der europäischen Einzelhandelsbranche. Zudem verschob er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21.88 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse