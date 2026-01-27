PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
21.49CHF
2.04CHF
10.49 %
11:12:46
SWX
27.01.2026 10:15:08
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Anta werde eine aktivere Rolle bei den Herzogenaurachern spielen als bisher Artemis, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach der Anteilsübernahme der Chinesen. Mit weiteren Vorstößen rechnet er nicht vor 2027. Für Puma bedeute es eine Unterstützung des Turnarounds, für die Aktionäre ein besseres Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-32.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31.09%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
