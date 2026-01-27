HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Einstieg der chinesischen Fila-Mutter Anta könnte helfen, den latenten Wert des deutschen Sportwarenherstellers freizusetzen, schrieb Nick Anderson am Dienstagnachmittag. Er setzt hier auf Antas Zugang zum chinesischen Markt, der notorisch schwierig für westliche Marken sei, sowie das neue Puma-Management. Antas Führung von Amer Sports zeige einen klaren Fahrplan zur Steigerung von Umsatz und Margen unter Wahrung der Unabhängigkeit des Managements. Da eine Komplettübernahme derzeit nicht geplant sei, hänge die Wertsteigerung bei Puma kurzfristig von der Umsetzung der Konzernstrategie ab. Der Ende Februar erwartete Jahresausblick und der Kapitalmarkttag im zweiten Quartal seien die nächsten Kurstreiber./rob/gl/ag;