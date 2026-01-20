PUMA 19.93 CHF 0.76% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 29 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an eine langsamere Normalisierung der Lagerbestände an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.