PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
19.91CHF
0.39CHF
2.00 %
12:03:54
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 10:35:48
PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 29 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an eine langsamere Normalisierung der Lagerbestände an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
26.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.41 €
|
Abst. Kursziel*:
23.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.26%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PUMA SE
|
21.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
16.01.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
12.01.26
|XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|10:35
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|19.95
|2.20%
