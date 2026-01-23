PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
18.88CHF
-0.79CHF
-3.99 %
12:34:17
SWX
23.01.2026 11:42:55
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Piral Dadhania überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Sportwarenhersteller./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
20.44 €
Abst. Kursziel*:
-2.15%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
20.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.34%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PUMA SE
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
21.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
20.01.26
|PUMA-Aktie schwächelt: Deal mit McLaren Racing ab 2026 (Dow Jones)
20.01.26