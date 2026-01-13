Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’516 0.1%  SPI 18’672 0.2%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’878 0.6%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 6’028 0.5%  Gold 5’026 1.4%  Bitcoin 54’254 -0.9%  Dollar 0.7731 -0.4%  Öl 67.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SoftwareONE-Aktie steigt: Vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 2025 - Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Basilea-Aktie legt zu: Millionen-Meilensteinzahlung für Cresemba-Verkäufe in Asien
Swiss ETF Awards 2025: Vorstellung Gewinner "Aktive ETFs Aktien"
Helvetia-Aktie freundlich: Helvetia Anlagestiftung erhält mit neuer Anlagegruppe Kapitalzusagen
Julius Bär-CEO Stefan Bollinger fordert Register für fehlbare Banker - Aktie in Grün
Suche...
Plus500 Depot

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

21.08
CHF
0.60
CHF
2.93 %
09:25:58
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 08:35:36

PUMA SE Buy

PUMA
20.96 CHF 2.98%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. In Übereinstimmung mit dem Ausblick des Managements für 2025 rechne er mit einem schlechten vierten Quartal des Sportartikelherstellers, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für 2026 geht er von einem weiteren Umsatzrückgang aus, wenngleich sich die Gewinnentwicklung deutlich verbessern dürfte./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.07 € 		Abst. Kursziel*:
51.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.64%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse