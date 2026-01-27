Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 48’871 -1.1%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9182 -0.5%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’079 1.4%  Bitcoin 66’970 -2.4%  Dollar 0.7665 -1.4%  Öl 67.2 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Portfolio-Check: Welche Aktien Jim Cramer jetzt für zu gefährlich hält
BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden
Rüstungsaktien im Fokus: Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT und TKMS profitieren von Satellitenprojekt und CSG-Börsengang
SAP-Aktie vor den Zahlen: Nervöse Anleger treffen auf optimistische Analysten
Suche...
eToro entdecken

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

21.26
CHF
1.81
CHF
9.31 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 18:00:31

PUMA SE Halten

PUMA
21.70 CHF 9.50%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 19,80 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Kauf der 29-prozentigen Puma-Beteiligung der Pinault-Familie durch den chinesischen Konzern Anta Sports Products stelle dieser "vorerst nur einen Fuß in die Tür", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet, dass Anta eine Komplettübernahme des Sportartikelherstellers erst dann in Erwägung ziehen dürfte, wenn das Erholungspotenzial der Marke Puma klarer sichtbar werde. Dabei verwies er darauf, dass sich die Herzogenauracher aktuell in einer Restrukturierungsphase befänden und der Umsatz 2027 wieder wachsen solle./rob/ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Halten
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
23.63 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
23.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse