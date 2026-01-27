FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 19,80 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Kauf der 29-prozentigen Puma-Beteiligung der Pinault-Familie durch den chinesischen Konzern Anta Sports Products stelle dieser "vorerst nur einen Fuß in die Tür", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet, dass Anta eine Komplettübernahme des Sportartikelherstellers erst dann in Erwägung ziehen dürfte, wenn das Erholungspotenzial der Marke Puma klarer sichtbar werde. Dabei verwies er darauf, dass sich die Herzogenauracher aktuell in einer Restrukturierungsphase befänden und der Umsatz 2027 wieder wachsen solle./rob/ck/bek;