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Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

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29.06.2026 11:35:08

Prosus Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 66,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen ließen auf ein zweites Halbjahr über den Konsensschätzungen schließen, schrieb Giles Thorne am Montag. Was den Ausblick betrifft, habe sich das Tech-Beteiligungsunternehmen nur auf qualitative Aussagen eingelassen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
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