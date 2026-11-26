Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere um 12:28 Uhr 2,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'166 Punkten steht. Bei 45,34 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,37 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79'451 Stück gehandelt.

Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 12,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 27.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von -0,65 EUR je Aktie vermeldet. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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