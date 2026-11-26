|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 45,08 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere um 12:28 Uhr 2,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'166 Punkten steht. Bei 45,34 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,37 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79'451 Stück gehandelt.
Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 12,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 27.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von -0,65 EUR je Aktie vermeldet. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Porsche-Aktie im Plus: Verbesserte Zahlen bis September, Jahresprognose bestätigt
Porsche-Aktie fester: Neues Supersportwagen-Design vorgestellt
Porsche-Aktie dennoch im Plus: Absatz-Talfahrt setzt sich weiter fort
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
26.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.11.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|25.11.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.