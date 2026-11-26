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26.11.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 45,14 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 45,14 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'242 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,37 EUR. Bisher wurden heute 138'513 Porsche vz-Aktien gehandelt.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,09 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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