Porsche vz Aktie News: Porsche vz verliert am Mittag

Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 44,96 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'465 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 44,64 EUR. Mit einem Wert von 45,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172'614 Porsche vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 12,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 20,77 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Porsche vz-Aktie. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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