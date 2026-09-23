Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz verliert am Mittag
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 44,96 EUR.
Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 44,96 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'465 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 44,64 EUR. Mit einem Wert von 45,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172'614 Porsche vz-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 12,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 20,77 Prozent Luft nach unten.
Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Porsche vz-Aktie. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Porsche-Aktie im Sinkflug: MHP komplett an Tata Consultancy Services verkauft
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.