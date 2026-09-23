Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 45,33 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'630 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 45,64 EUR. In der Spitze büsste die Porsche vz-Aktie bis auf 45,30 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 5'440 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 27,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,01 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -5,05 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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