Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 44,12 EUR.
Die Porsche vz-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 44,12 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'463 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 43,81 EUR. Mit einem Wert von 45,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 279'659 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.
Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,95 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Porsche-Aktie im Sinkflug: MHP komplett an Tata Consultancy Services verkauft
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15:45
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.