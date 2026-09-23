Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Porsche vz-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 44,12 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'463 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 43,81 EUR. Mit einem Wert von 45,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 279'659 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,95 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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