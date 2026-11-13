PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
4.65CHF
0.05CHF
1.04 %
12:43:43
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2026 10:51:47
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für PNE nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das Ergebnis habe unterdessen darunter gelegen. Entscheidend sei nun das vierte Quartal./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:28 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.99 €
|
Abst. Kursziel*:
52.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.39%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PNE AG
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|EQS-News: PNE reports significant earnings growth in the first nine months of2026 (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: PNE mit deutlichem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
02.11.26
|EQS-News: PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika (EQS Group)
|
02.11.26
|EQS-News: PNE sells another photovoltaic project in South Africa (EQS Group)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu PNE AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|4.64
|0.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|
DZ BANK
CANCOM Kaufen
|11:42
|
DZ BANK
ProSiebenSat.1 Media Halten
|11:17
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight
|11:17
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight
|11:17
|
Barclays Capital
Philips Overweight
|11:16
|
Barclays Capital
IONOS Overweight
|11:08
|
DZ BANK
Sixt Kaufen