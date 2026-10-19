Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’388 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’138 -0.7%  Euro 0.9242 -0.3%  EStoxx50 6’088 -0.9%  Gold 4’121 -0.5%  Bitcoin 67’157 -0.8%  Dollar 0.8242 -0.3%  Öl 111.9 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998ABB1222171Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
GE Aerospace-Aktie dennoch tiefer: Gewinnziele für 2026 angehoben
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS für 2027
Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Suche...

PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2

5.09
CHF
-0.15
CHF
-2.88 %
13:45:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2026 12:31:08

PNE Buy

PNE
5.08 CHF -2.88%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für PNE im Zuge einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von 12,00 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser schätzt die Geschäftsentwicklung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbarer Energien für 2027 vorsichtiger ein. Deshalb habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das kommende Jahr um 25 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des immer noch großen Kurspotenzials bleibe er aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:03 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PNE AG Buy
Unternehmen:
PNE AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.49 € 		Abst. Kursziel*:
38.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.18%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PNE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PNE AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:31 PNE Buy Warburg Research
14.10.26 PNE Buy Warburg Research
14.08.26 PNE Buy Warburg Research
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
19.05.26 PNE Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

PNE AG 5.10 -2.69% PNE AG