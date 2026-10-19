HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für PNE im Zuge einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von 12,00 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser schätzt die Geschäftsentwicklung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbarer Energien für 2027 vorsichtiger ein. Deshalb habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das kommende Jahr um 25 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des immer noch großen Kurspotenzials bleibe er aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie./rob/edh/tih;