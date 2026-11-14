Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen

Belohnungen auf Stablecoins werden im Einzelfall geprüft

Reservevorgaben fallen milder aus als im Entwurf

Bankenverbände sehen das Zinsverbot ausgehöhlt

Die US-Bankenaufsicht OCC hat am 21. Oktober die endgültige Regel zum GENIUS Act für Stablecoin-Emittenten veröffentlicht, sie tritt am 18. Januar 2027 in Kraft. Für Krypto-Anleger entscheidet sich vor allem, wie streng das Zinsverbot ausgelegt wird, denn davon hängen Belohnungsprogramme der Börsen ab. An mehreren Stellen fällt die Endfassung milder aus als der Entwurf.

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At the @USOCC, we have worked diligently and expeditiously to deliver the GENIUS Act final rule ahead of schedule to support President Trump's vision and @SecScottBessent's leadership to grow the economy and lead the global digital currency revolution. Today marks the birth of a new industry having a federal framework for payment stablecoins in the digital age. It also brings us back to our original mission when the OCC was charged with the responsibility for organizing and administering a system of nationally chartered banks and a uniform national currency. — Comptroller Jonathan V. Gould (@USComptroller) October 21, 2026

Stablecoin-Regeln: Was ab Januar 2027 gilt

Der GENIUS Act, der von US-Präsident Donald Trump am 18. Juli 2025 unterzeichnet wurde, verbietet es grundsätzlich jedem ausser zugelassenen Emittenten, Zahlungs-Stablecoins in den USA auszugeben. Die OCC hatte ihren Entwurf am 25. Februar vorgelegt; die Endfassung gilt unter anderem für nationale Banken, ausländische Emittenten und Nichtbanken mit Zulassungsantrag. Ab Inkrafttreten ist die Ausgabe ohne Zulassung strafbar. Comptroller Jonathan V. Gould schrieb auf X, die Regel sei vor dem Zeitplan geliefert worden.

Bei den Reserven bleibt es laut einer Analyse von Mayer Brown von Anfang November bei der Deckung eins zu eins, mindestens 5 Prozent müssen in Sichteinlagen oder Fed-Guthaben liegen, im Entwurf waren es 10 Prozent. Rückgaben bleiben binnen zwei Geschäftstagen fällig, die automatische Verlängerung auf sieben Tage entfällt. Die Vorgaben fallen damit an mehreren Stellen milder aus als im Entwurf. Für Stablecoin-Halter bleiben Deckung und schnelle Rückgabe die Kernzusagen, auf denen Emittenten künftig arbeiten.

Zinsverbot: Belohnungen bleiben Auslegungssache

Der politisch heikelste Punkt ist das Verbot, Inhabern allein für Halten, Nutzen oder Behalten Zinsen oder Erträge zu zahlen. Es bleibt bestehen, doch die OCC strich die im Entwurf vorgesehene widerlegbare Vermutung, dass bestimmte Belohnungsmodelle über Töchter oder Dritte verbotene Erträge seien. Stattdessen prüft sie Einzelfälle. Laut einer Analyse der Kanzlei Cullen and Dykman von Ende Oktober 2026 verweigerte sie zudem alle beantragten Unbedenklichkeitszusagen, auch für Programme, die schon vor dem Gesetz bestanden. Transaktionsbasierte Zahlungen, die nicht allein ans Halten geknüpft sind, sind laut Abschlussregel nicht verboten. Börsen bieten bereits Belohnungsprogramme auf Stablecoin-Bestände an.

Die Bankenverbände halten dagegen. Die American Bankers Association sagt, die Regel untergrabe das vom Kongress beschlossene Zinsverbot; das Bank Policy Institute hält es für unmöglich zu sagen, ob das Verbot praktisch durchgesetzt wird. Zudem warnten die Verbände vor einer Abwanderung von Einlagen über 6,6 Billionen US-Dollar und stützen sich auf eine Schätzung des Treasury Borrowing Advisory Committee. Politisch bleibt der Streit offen, denn der CLARITY Act scheiterte Mitte September im Senat.

Für Krypto-Anleger heisst das: Belohnungen auf Stablecoin-Bestände sind nicht pauschal verboten, aber rechtlich nicht abgesichert. Wie streng die OCC im Einzelfall urteilt und ob der Gesetzgeber nachschärft, bestimmt, wie verlässlich solche Programme bleiben.

Circle und Coinbase hängen am Ertragsmodell

Unter den börsennotierten Werten sind laut Cullen and Dykman vor allem Circle Internet Group, Emittent von USDC, und Coinbase Global betroffen; die Kanzlei nennt beide als Hauptprofiteure einer schwächeren Regel. Auch PayPal zahlt Erträge auf den Stablecoin PYUSD.

Circle meldete Anfang November für das dritte Quartal Umsatz und Reserveerträge von 865 Millionen US-Dollar, ein Plus von 17 Prozent. Der GENIUS Act kann das Geschäft laut Circle auf noch nicht absehbare Weise beeinflussen. Coinbase erzielte im dritten Quartal laut 10-Q einen Stablecoin-Umsatz von 306,9 Millionen US-Dollar nach 324,5 Millionen im Vorjahresquartal und hält fest, dass sich an der Vereinbarung mit Circle nichts geändert hat.

Beide Unternehmen hängen damit an derselben offenen Frage, wie viel Ertrag bei Nutzern ankommen darf. Bleibt die Einzelfallprüfung grosszügig, bleibt ihr Modell tragfähig; fällt sie streng aus, geraten die Belohnungen unter Druck.

Entscheidend wird, wann die OCC den Antragsstart für Emittenten bekannt gibt, der von der Genehmigung der Formulare durch die Haushaltsbehörde OMB abhängt, und ob die erwartete Klarstellung zu Belohnungen folgt. Davon hängt ab, wie belastbar die Ertragsmodelle der Börsen werden.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.