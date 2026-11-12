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12.11.2026 08:06:53

EQS-News: PNE mit deutlichem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten 2026

PNE
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EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
PNE mit deutlichem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten 2026

12.11.2026 / 08:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

PNE mit deutlichem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten 2026

  • Normalised EBITDA steigt auf 45,4 Mio. Euro
  • Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit rund 361 MW verkauft
  • Genehmigungen für Projekte mit insgesamt rund 965 MW gesichert
  • Eines der besten Ergebnisse der letzten zehn Jahre für das Gesamtjahr erwartet

Cuxhaven, 12. November 2026 - Die PNE AG hat in den ersten neun Monaten 2026 trotz eines weiterhin sehr herausfordernden Marktumfelds wichtige operative Fortschritte erzielt. In Deutschland sowie auf den internationalen Märkten verkaufte das Unternehmen Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 MW. Gleichzeitig sicherte sich PNE Genehmigungen für weitere Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Leistung von insgesamt rund 965 MW.

Für die ersten neun Monate 2026 weist der Konzern Umsatzerlöse von 150,7 Mio. Euro (Vorjahr: 142,2 Mio. Euro) und einen Bruttogewinn von 134,8 Mio. Euro (Vorjahr: 111,1 Mio. Euro) aus. Das normalised EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich von 26,6 Mio. Euro auf 45,4 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich von 26,6 Mio. Euro auf 43,9 Mio. Euro. Auch das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 15,0 Mio. Euro nach -2,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

„Wir haben in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld operativ und finanziell mit einem starken Wachstum im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2025 viel erreicht. Mit den Projektverkäufen und neuen Genehmigungen haben wir erneut gezeigt, welche Substanz und welches Potenzial in unserer Projektpipeline stecken“, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. „Das stimmt uns weiter positiv, auch vor dem Hintergrund des weiterhin laufenden Verkaufsprozesses, bei dem es mehrere Interessenten gibt.“

Projektpipeline weiterhin auf hohem Niveau

Die Projektpipeline der PNE-Gruppe bewegt sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Zum 30. September 2026 umfasste die Pipeline der Windenergie an Land Projekte mit einer Leistung von rund 14,3 GW (zum 31. Dezember 2025: 14,6 GW). Hinzu kommen Photovoltaikprojekte mit rund 6,9 GWp (zum 31. Dezember 2025: 7,2 GWp). Insgesamt beläuft sich der Anteil der Pipeline in den drei Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Polen auf rund 11,9 GW.

Auch bei den Projektverkäufen erzielte PNE in den ersten neun Monaten wichtige Fortschritte. Im dritten Quartal veräusserte das Unternehmen in Deutschland die Windparks „Kuhstedt III + IV“ mit 20,6 MW und „Wulfsdorf A“ mit 24,4 MW sowie in Polen den Windpark „Karolew“ mit 153,0 MW. Bereits im ersten Halbjahr hatte PNE drei weitere Windparks in Deutschland sowie insgesamt fünf Windenergie- und Photovoltaikprojekte in Polen und Frankreich verkauft.

Eigenbetrieb und Services entwickeln sich positiv

Das Eigenbetriebsportfolio der PNE-Gruppe verfügte Ende September über eine installierte Leistung von 484 MW. In den ersten neun Monaten erzeugten die Anlagen rund 589 GWh grünen Strom und damit zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auch das Servicegeschäft wird gezielt erweitert. Im Zukunftsmarkt der Betriebsführung von Batteriespeichern konnte die PNE-Gruppe beispielsweise drei Mandate mit einer Gesamtkapazität von 281 MWh gewinnen. Darüber hinaus ist das von der PNE-Gruppe betreute Auftragsvolumen im Betriebsmanagement gegenüber dem 31. Dezember 2025 von rund 3.103 MW auf rund 3.288 MW Windenergieleistung gewachsen.

 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Nach der Anpassung des Ausblicks im Oktober erwartet PNE für das Geschäftsjahr 2026 nun ein normalised EBITDA im Konzern in Höhe von 65 bis 80 Mio. Euro und damit noch immer eines der besten Ergebnisse der letzten zehn Jahre.

 

Die Mitteilung zum dritten Quartal 2026 der PNE AG ist hier verfügbar:

https://www.pnegroup.com/fileadmin/user_upload/Finanzberichte/2026/261111_PNE_Quartalsmitteilung_Q3_de_geschuetzt.pdf

 

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com


PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Strasse 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3, DE000A460J75
WKN: A0JBPG, A30VJW, A460J7
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KEHI6OQSGGN373
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