EQS-News: PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika

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PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika



02.11.2026 / 11:11 CET/CEST

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Corporate News

PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika

Das Projekt hat eine Leistung von 250 MW

Weiterer Erfolg im dynamischen südafrikanischen Markt

Cuxhaven, 2. November 2026 - Die PNE-Gruppe setzt ihre erfolgreiche Projektentwicklung in Südafrika fort. Das Unternehmen hat kürzlich den Verkauf eines weiteren grossen Photovoltaikprojekts in der Provinz Free State mit einer geplanten Nennleistung von 250 MW an einen bedeutenden unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) aus Südafrika abgeschlossen.

PNE South Africa wird das Projekt auch nach dem Verkauf weiterentwickeln und den Investor bis Financial Close bei der Projektentwicklung unterstützen.

„Mit dem Verkauf dieses strategisch wichtigen Photovoltaikprojekts setzen wir unsere Projektentwicklung in Südafrika konsequent fort. Der Abschluss zeigt, dass unsere Teams vor Ort attraktive Projekte in internationalen Wachstumsmärkten entwickeln und erfolgreich vermarkten können. Gleichzeitig bleiben wir dem Projekt verbunden und bringen unsere Expertise in der weiteren Projektentwicklung ein“, sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Die Transaktion unterstreicht zudem unsere Fähigkeit, aus unserer umfangreichen Projektpipeline kontinuierlich Werte zu realisieren und Projekte zum passenden Zeitpunkt zu veräussern.“

Südafrika ist ein bedeutender internationaler Markt für PNE. Zum Stand Juni 2026 umfasste die Projektpipeline der PNE-Gruppe dort rund 2.000 MW Photovoltaik sowie rund 2.800 MW Windenergie.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:PNE AGHead of Corporate CommunicationsAlexander LennemannTel: +49 47 21 7 18 – 453E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.comPNE AGHead of Investor RelationsChristopher RodlerTel: +49 40 879 33 – 114E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com