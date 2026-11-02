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02.11.2026 11:11:13
EQS-News: PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika
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EQS-News: PNE AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Corporate News
PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika
Cuxhaven, 2. November 2026 - Die PNE-Gruppe setzt ihre erfolgreiche Projektentwicklung in Südafrika fort. Das Unternehmen hat kürzlich den Verkauf eines weiteren grossen Photovoltaikprojekts in der Provinz Free State mit einer geplanten Nennleistung von 250 MW an einen bedeutenden unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) aus Südafrika abgeschlossen.
PNE South Africa wird das Projekt auch nach dem Verkauf weiterentwickeln und den Investor bis Financial Close bei der Projektentwicklung unterstützen.
„Mit dem Verkauf dieses strategisch wichtigen Photovoltaikprojekts setzen wir unsere Projektentwicklung in Südafrika konsequent fort. Der Abschluss zeigt, dass unsere Teams vor Ort attraktive Projekte in internationalen Wachstumsmärkten entwickeln und erfolgreich vermarkten können. Gleichzeitig bleiben wir dem Projekt verbunden und bringen unsere Expertise in der weiteren Projektentwicklung ein“, sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Die Transaktion unterstreicht zudem unsere Fähigkeit, aus unserer umfangreichen Projektpipeline kontinuierlich Werte zu realisieren und Projekte zum passenden Zeitpunkt zu veräussern.“
Südafrika ist ein bedeutender internationaler Markt für PNE. Zum Stand Juni 2026 umfasste die Projektpipeline der PNE-Gruppe dort rund 2.000 MW Photovoltaik sowie rund 2.800 MW Windenergie.
Über die PNE-Gruppe
Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.
Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com
PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PNE AG
|Peter-Henlein-Strasse 2-4
|27472 Cuxhaven
|Deutschland
|Telefon:
|04721 / 718 - 06
|Fax:
|04721 / 718 - 200
|E-Mail:
|info@pnegroup.com
|Internet:
|https://www.pnegroup.com
|ISIN:
|DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3, DE000A460J75
|WKN:
|A0JBPG, A30VJW, A460J7
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200KEHI6OQSGGN373
|EQS News ID:
|2426466
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426466 02.11.2026 CET/CEST
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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