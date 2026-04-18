Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 1.9%  SPI 18’875 2.0%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’702 2.3%  Euro 0.9201 -0.3%  EStoxx50 6’058 2.1%  Gold 4’834 1.0%  Bitcoin 60’576 3.0%  Dollar 0.7816 -0.2%  Öl 92.0 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Tesla11448018Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Innerlich gekündigt: So erkennt man die innere Kündigung - und das kann dagegen helfen
KNDS-Aktie im Fokus: Offenbar laufen erste Investorengespräche für mögliches Milliarden-IPO
BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
Suche...
Plus500 Depot
Perspektivloser Arbeitsplatz 19.04.2026 01:05:00

Innerlich gekündigt: So erkennt man die innere Kündigung - und das kann dagegen helfen

Innerlich gekündigt: So erkennt man die innere Kündigung - und das kann dagegen helfen

Manch ein Angestellter kommt an seinem Arbeitsplatz an einen Punkt, an dem er den Sinn seiner Tätigkeit nicht mehr sieht oder ihm einfach die Perspektive fehlt. Das passiert jedoch meist nicht plötzlich, sondern entwickelt sich über längere Zeit hinweg. Doch woher kommt das und was kann man dagegen tun?

Was ist eine innere Kündigung?

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert eine innere Kündigung als eine "vom Arbeitnehmer nicht explizit geäusserte, mentale Verweigerung eines engagierten Leistungsverhaltens". Laut dem Informationsportal arbeits-ABC haben es solche Angestellte entweder bewusst oder unbewusst bereits akzeptiert, dass das Angestelltenverhältnis vermutlich bald enden wird. Oftmals sehen Angestellte mit diesem Problem auch keine Perspektiven mehr in ihrem Beruf und sind deshalb demotiviert und weniger leistungswillig. Springer Professional vergleicht eine innere Kündigung mit einer Form von innerem Protest, mit dem Resultat, dass die betroffenen Mitarbeiter passiv und desinteressiert an ihre Aufgaben herangehen, nicht mehr kreativ und stressresistent sowie öfter psychosomatisch krank sind.

Wodurch entsteht eine innere Kündigung?

Wie Springer Professional weiter erklärt, kommt eine innere Kündigung nicht plötzlich auf. Vielmehr ist diese oftmals das Resultat von langandauernden demotivierenden, frustrierenden oder verletzenden Erlebnissen am Arbeitsplatz. Die innere Kündigung ist dann eine emotionale Reaktion auf die aussichtslose Situation. Häufige Gründe für eine innere Kündigung sind, so Springer Professional, ungerechte Behandlung, bewusste Nichtbeachtung, mangelnde Anerkennung und Wertschätzung guter Leistungen, verletzende Kritik, herabsetzende oder beleidigende Äusserungen und diskriminierende Massnahmen. Der betroffene Mitarbeiter möchte zwar nicht kündigen, da er die Vorteile seines Arbeitsverhältnisses nicht missen möchte, jedoch nimmt er, in einem schleichenden Prozess, innerlich immer weiter Abstand von seinem Arbeitgeber.

Was kann man selbst gegen eine innere Kündigung tun?

Unter einer inneren Kündigung leiden, wie arbeits-ABC erklärt, stets beide Parteien. Der betroffene Mitarbeiter leidet durch sein eigenes Befinden und das Unternehmen leidet unter der mangelnden Motivation des Mitarbeiters, seine Aufgaben gewissenhaft umzusetzen. Um dem zuvorzukommen, sollte man zunächst auf präventive Massnahmen setzen, indem man sich einen Arbeitsplatz sucht, der den eigenen Wünschen am besten entspricht. Auch hilfreich ist es, sich in regelmässigen Abständen darüber Gedanken zu machen, ob man noch zufrieden mit seiner derzeitigen Stelle ist. Erkennt man eine Unzufriedenheit, sollte man versuchen, sich darüber im Klaren zu werden, woher diese Unzufriedenheit stammt und wie man die Ursache beheben kann. Sollte es nicht möglich sein, diese aus eigener Initiative zu ändern, ist ein Gespräch mit dem Vorgesetzten empfehlenswert. Oftmals ist es möglich, gemeinsam eine Lösung zu finden, welche beide Parteien zufriedenstellt. Ebenfalls gut für das Arbeitsverhältnis ist ein entsprechender Ausgleich im privaten Leben durch beispielsweise Hobbies.

Was kann man als Arbeitgeber gegen eine innere Kündigung tun?

Doch auch als Arbeitgeber hat man einige Möglichkeiten, auf eine innere Kündigung zu reagieren. Der Arbeitgeber kann, wie arbeits-ABC erklärt, durch einige Anzeichen auf eine innere Kündigung bei einem Mitarbeiter aufmerksam werden. Zum einen verändert sich die Eigeninitiative, Motivation und Beteiligung im Vergleich zu einem vorherigen Zeitpunkt ins Negative. Ausserdem kann es vorkommen, dass der betroffene Mitarbeiter weniger an Meetings und Firmenveranstaltungen teilnimmt als zuvor. Ein weiteres Anzeichen kann eine Zunahme von Fehlzeiten sein und dass der Angestellte introvertierter ist als zuvor.

Um einer inneren Kündigung zuvorzukommen oder den schon betroffenen Mitarbeiter wieder an Bord zu holen, empfiehlt das Gabler Wirtschaftslexikon regelmässige Mitarbeitergespräche, eine wertschätzende Umgangsform und Kommunikation, das Entwickeln und Fördern einer vertrauensbasierten Unternehmenskultur, regelmässige Reflexion des eigenen Führungsverhaltens, kreativitätsfördernde und agile Organisationsstrukturen und das Vermitteln und Umsetzen von Visionen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aussergewöhnliche Bewerbungen: Mit Plakatwand, Lego und anderen Varianten zum neuen Job
Tipps für die Karriere: Entspannte Strategien zum Joberfolg
Erfolg im Leben und im Job: Bill Gates Karriere-Tipps

Bildquelle: Natee K Jindakum / Shutterstock.com,ndphoto / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Lufthansa-Aktie schliesst klar fester: Piloten beenden Streiks
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und Co. setzen Anstieg fort - Anleger weiter begeistert
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Fulminanter Börsenstart: Centiel-Aktie mit zweistelligem Anstieg am ersten Handelstag
Lindt-Aktie in Grün: Schoko-Riese senkt in Deutschland Preise für ausgewählte Produkte
BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
Bitcoin im Aufwind: Kryptowährung erreicht höchsten Stand seit zwei Monaten

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.