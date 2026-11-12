Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio

Für Ackman ist nur grossartig, was 20 Jahre ohne Börse enorm wertvoll würde

Microsoft führt das Portfolio von Pershing Square Holdings mit 15 Prozent an

Fannie Mae und Freddie Mac kosteten bis Ende September die meiste Rendite

Mit einer einzigen Gedankenprobe siebt Hedgefondsmanager Bill Ackman den Aktienmarkt so radikal aus, dass wenige Grosspositionen sein Depot bestimmen. „Ein grossartiges Unternehmen ist ein Unternehmen, das man heute kaufen könnte, auch wenn die Märkte für 20 Jahre geschlossen blieben – und man mit enormer Sicherheit weiss, dass man in 10 oder 20 Jahren etwas besitzen wird, das von enormem Wert ist“, sagte Ackman in einem Podcast mit Nicolai Tangen, dem Chef von Norges Bank Investment Management, der Ende Oktober erschien. Für Anleger ist das mehr als eine Anekdote, denn wie konsequent Ackman die Regel anwendet, lässt sich am börsennotierten Fonds Pershing Square Holdings direkt ablesen.

Lizenzgebühren statt Rohstoffpreise

An eine Branche sind die Auswahlkriterien nach Ackmans Worten nicht gebunden. Besonders schätzt er Geschäftsmodelle, die wie Lizenzgebühren oder Leibrenten funktionieren: Erträge, die über sehr lange Zeit kräftig wachsen, und Geld, das nicht wieder ins eigene Geschäft gesteckt werden muss. „Wir schätzen Unternehmen, die wie Unternehmen zur Einziehung von Lizenzgebühren funktionieren, beispielsweise Rentenversicherungen, bei denen man sehr sicher sein kann, dass die Rente über einen sehr langen Zeitraum hinweg stark wächst und die aus dem Geschäft generierten Barmittel nicht wieder in das Unternehmen reinvestiert werden müssen. Entscheidend sei, ob sich ein Unternehmen über 10, 15 oder 20 Jahre modellieren lasse: „Wenn man kein Modell für den nächsten realistischen Zeitraum eines Unternehmens erstellen kann – also für 10, 15 oder 20 Jahre –, dann kann man meiner Meinung nach auch keinen Wert dafür ermitteln“, so Ackman. „Es gibt viele Unternehmen, von denen wir keine Ahnung haben, was sie wert sind. Die ziehen wir einfach gar nicht erst in Betracht.“

Ebenso klar zieht der Starinvestor die Grenzen. Unternehmen, die von Rohstoffpreisen, Zinsen oder Regulierung abhängen, also von äusseren Faktoren ausserhalb der eigenen Kontrolle, meidet er nach eigener Aussage. Quartalszahlen würden aus seiner Sicht ohnehin zu viel Aufmerksamkeit bekommen. „Die Qualität und Beständigkeit eines Unternehmens sind meiner Meinung nach entscheidend. Das ist wichtig. Wir wollen Unternehmen, die nicht den sogenannten externen Faktoren ausgesetzt sind, die wir nicht kontrollieren können“, sagte er.

Gegenargumente suchen, Enttäuschungen kaufen

Rund 200 bis 300 wirklich grossartige Unternehmen gebe es wohl, erklärte Ackman, nur seien sie selten zu einem Preis zu haben, der sie auch zu einem grossartigen Investment mache. Viele Anleger jagten dem schnellen Reichtum hinterher, und die Vermögensverwaltungsbranche sei von Natur aus kurzfristig ausgerichtet, statt mit dem langen Atem eines Warren Buffett. Um eine Position abzuklopfen, rät Ackman, den grössten Leerverkäufer der Aktie zu suchen und sich dessen Argumente anzuhören. Wenn jedes davon entkräftet werden könnte, dürfe man sich seiner Investition sicherer sein.

Den geeigneten Einstiegspreis liefert oft die Volatilität des Marktes. Amazon habe sein Fonds nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump zum sogenannten Liberation Day gekauft, Meta Platforms, nachdem der Konzern mit hohen Investitionsplänen enttäuscht hatte, und bei Microsoft sei es ähnlich gelaufen, so Ackman. Im Aktionärsbrief vom 2. November beschreiben der Finanzprofi sowie Investmentchef Ryan Israel das Umfeld als reich an Gelegenheiten. Die Begeisterung für die wenigen Zulieferer der Infrastruktur für künstliche Intelligenz lasse viele hochwertige, beständig wachsende Unternehmen links liegen. Sieben neue Investments seien so bis Anfang November zustande gekommen, etwa dreimal so viele wie im üblichen Schnitt.

Microsoft-Aktie führt das konzentrierte Portfolio an

Wie eng die von Ackman beschriebenen Investmentkriterien sind, zeigt der Portfolio-Stand zum 30. September, den Pershing Square im jüngsten Aktionärsbrief darlegte, wobei direkt gehaltene Stamm- und Vorzugsaktien mit den delta-bereinigten Aktien, die den Derivaten zugrunde liegen, zusammengefasst wurden. Microsoft stand für 15 Prozent des Nettovermögens von Pershing Square Holdings, dahinter folgten Uber mit 14 Prozent sowie Meta, Amazon und Brookfield mit jeweils gut 11 Prozent. Die fünf grössten Werte bündeln damit knapp 63 Prozent. Neu hinzugekommen sind 2026 unter anderem die Zahlungsnetzwerke Visa und MasterCard sowie Netflix, aus dem Ackman 2022 kurz nach dem Kauf mit rund 400 Millionen US-Dollar Verlust ausgestiegen war, ehe er im August 2026 den Wiedereinstieg publik machte.

Wo die Regel an ihre Grenzen stösst

Nicht jede Position passt dabei bruchlos zu Ackmans Ausschlussliste. Brookfield war im dritten Quartal 2026 einer der grössten Bremser, weil Sorgen um die gesamte Branche laut Aktionärsbrief durch den kräftigen Zinsanstieg verschärft wurden und Anleger ihre Erwartungen an Vermögensverkäufe und erfolgsabhängige Gewinnbeteiligungen zurückschraubten. Ackman hält Brookfield dank seines Fokus auf Sachwerte für weniger betroffen als die Konkurrenz und sieht in höheren Zinsen für die Versicherungstochter sogar die Chance auf höhere Margen.

Am Zinsumfeld hängt der Wert trotzdem spürbar. Noch deutlicher zeigt sich der Widerspruch bei zwei ganz anderen Positionen, den US-Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac. Seit Jahresbeginn kosteten sie zusammen gut 8 Prozentpunkte Bruttorendite, mehr als jede andere Beteiligung. Ihr Wert hängt stark von politischen Entscheidungen in Washington ab, also genau von jener Art äusserer Faktoren, die Ackman nach eigener Aussage eigentlich meidet.

Unter dem Strich lag die Nettorendite des Inventarwerts von Pershing Square Holdings bis Ende September bei minus 9,6 Prozent, während der S&P 500 im selben Zeitraum um 13 Prozent zulegte. Allein im dritten Quartal schlug der Fonds den Index dagegen mit 3,5 zu 2,3 Prozent. Hinzu kommt das Risiko der Konzentration selbst. Über Aktien, Vorzugsaktien und Derivate summierte sich das Engagement zum 30. September auf 126 Prozent des Nettovermögens. Ein Fehlgriff bei einer der Grosspositionen schlägt damit deutlich stärker durch als in einem breit gestreuten Indexdepot, und wer die Strategie mit wenigen Einzelwerten nachbaut, trägt dieses Klumpenrisiko ohne Ackmans Recherchetiefe.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.ch

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