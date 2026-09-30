Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Philips-Aktie abgegeben.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,20 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,47 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Philips-Aktie von 21,73 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 23,40 EUR 7,69 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 EUR 15,05 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 09.09.2026

Redaktion finanzen.ch