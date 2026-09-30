Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experteneinschätzungen
|
30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Philips-Aktie unter die Lupe genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Philips-Aktie abgegeben.
2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 24,20 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 2,47 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Philips-Aktie von 21,73 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|23,40 EUR
|7,69
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|15,05
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
31.07.26
|Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.07.26
|Philips-Aktie fällt zweistellig: Rückzahlung von US-Zöllen - Margenprognose erhöht (AWP)
|
28.07.26
|Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (AWP)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Philips-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
31.05.26
|So schätzen Analysten die Philips-Aktie ein (finanzen.net)
|
06.05.26
|Philips-Aktie fester: Starkes Quartal trotz Logistik-Frust (AWP)
Analysen zu Philips N.V.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Philips am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - nahe 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.