Philips 23.31 CHF -1.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe die Erwartungen solide übertroffen und die Auftragslage erhole sich, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank einer gestiegenen Produktivität habe die Marge trotz Inflation und Importzöllen zugelegt./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.