Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Philips Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe die Erwartungen solide übertroffen und die Auftragslage erhole sich, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank einer gestiegenen Produktivität habe die Marge trotz Inflation und Importzöllen zugelegt./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.61%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
02.11.26
|Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.10.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Philips-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.07.26
|Philips-Aktie fällt zweistellig: Rückzahlung von US-Zöllen - Margenprognose erhöht (AWP)
|
28.07.26
|Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (AWP)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|10:59
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Philips Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23.31
|-1.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:09
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|13:06
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|13:03
|
UBS AG
HUGO BOSS Neutral
|12:58
|
DZ BANK
Sanofi Kaufen
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|12:55
|
UBS AG
RELX Buy
|12:53
|
UBS AG
Bayer Buy